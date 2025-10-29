Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad jeziorem na sprzedaż w Mugla, Turcja

Bodrum
6
Fethiye
84
Milas
49
Seydikemer
3
2 obiekty total found
Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 2
$784,635
Willa w Kizilagac, Turcja
Willa
Kizilagac, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
$982,270
