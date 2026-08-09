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Domy nad morzem na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Mezitli
25
Erdemli
7
Silifke
4
6 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$246,196
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Bungalow 4 pokoi w Erdemli, Turcja
Bungalow 4 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Odległości Spaceru od Morza w Mersin Ayaş Mersin to jedno z miast idealnych na wakac…
$608,525
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Bliźniak 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 16
Nieruchomości Inwestycyjne w Projekcie z Rozbudowaną Infrastrukturą w Mersin Mersin, perła M…
$176,042
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TekceTekce
Dom 7 pokojów w Mezitli, Turcja
Dom 7 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 4
Inteligentne Wille z Spektakularnym Widokiem na Las, Miasto i Morze w Mersin Mezitli Mersin,…
$644,800
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Atrakcyjnej Lokalizacji w Mersin Mezitli Nowe apartamenty na …
$189,857
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Bliźniak 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$293,091
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Typy nieruchomości w Mersin.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

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