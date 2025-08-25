  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartamenty 1+1 w kompleksie FDL Aren Plus w dzielnicy Başiskele | Izmit.

Izmit, Turcja
$84,370
16
ID: 32791
Data aktualizacji: 30.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    İzmit
  • Miasto
    Kocaeli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie.

Nowy projekt Fdl Group w Basiskele, Aren Plus, znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Izmitu, w samym sercu dzielnicy Basiskele.

Mieszkania na sprzedaż:

  • Apartament 1+1 - 75 m² od 3 500 000 TL
  • Apartament 2+1 - 90 m² od 3 800 000 TL

W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym sklepy, targowiska, szkoły, szpitale, apteki i inne.

Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Izmit, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
