Kompleks mieszkalny Apartamenty 1+1 w kompleksie FDL Aren Plus w dzielnicy Başiskele | Izmit.

Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie.

Nowy projekt Fdl Group w Basiskele, Aren Plus, znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Izmitu, w samym sercu dzielnicy Basiskele.

Mieszkania na sprzedaż:

Apartament 1+1 - 75 m² od 3 500 000 TL

Apartament 2+1 - 90 m² od 3 800 000 TL

W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym sklepy, targowiska, szkoły, szpitale, apteki i inne.

Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.