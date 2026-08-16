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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Eyupsultan, Turcja

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 6 868 m² w Eyupsultan, Turcja
Nieruchomości komercyjne 6 868 m²
Eyupsultan, Turcja
Powierzchnia 6 868 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomość Komercyjna w Ramach Projektu przy Głównej Drodze w Stambule Nieruchomość komerc…
$45,05M
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Sklep 550 m² w Eyupsultan, Turcja
Sklep 550 m²
Eyupsultan, Turcja
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 12
Sklepy przy Głównej Drodze w Alibeyköy, Eyüpsultan Komercyjne sklepy znajdują się w dzielnic…
$600,347
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Sklep 1 200 m² w Eyupsultan, Turcja
Sklep 1 200 m²
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 12
Sklepy przy Głównej Drodze w Alibeyköy, Eyüpsultan Komercyjne sklepy znajdują się w dzielnic…
$1,20M
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