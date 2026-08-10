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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
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8 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 72 m² w Sisli, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 72 m²
Sisli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 7/13
Elevate Your Lifestyle in the Heart of Şişli 🗞 24 months of installment   WŞişli pr…
$294,622
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Nieruchomości inwestycyjne 280 m² w Fatih, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 280 m²
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Apartamenty i lokale handlowe są na sprzedaż - projekt produkcyjny składa się z 4 etapów na …
$224,249
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Nieruchomości inwestycyjne 150 m² w Bahcelievler, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 150 m²
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 9
$950,000
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 170 m² w Kadikoy, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 170 m²
Kadikoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 9/30
%55 -70 DOWN PAYMENT+50 MONTHS FIXED INSTALLMENT PLAN BY TL Invest in the Heart of Istanb…
$421,341
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Nieruchomości inwestycyjne w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Piętro 3
Tersane İstanbul Residences: Your Luxury Sanctuary in the Heart of Istanbul Why Invest in…
$846,240
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Nieruchomości inwestycyjne 70 m² w Buyukcekmece, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 70 m²
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
LOKACJA. 200 metrów od Beykent University. 100 metrów od centrum handlowego Perlavista. 200 …
$155,000
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Nieruchomości inwestycyjne 195 m² w Fatih, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 195 m²
Fatih, Turcja
Powierzchnia 195 m²
Projekt ma wyjątkowe zalety, ważnym plusem jest lokalizacja. Projekt zbudowany jest na europ…
$254,459
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Nieruchomości inwestycyjne 108 m² w Buyukcekmece, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 108 m²
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Piętro 4
BEST OPPORTUNITY FOR INVESTMENT WITH A HIGH INCOME BY USD💰 📍BEYLIKDÜZÜ / BEYKENT LOCAT…
$249,000
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