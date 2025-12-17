Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Tepebaşı
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Tepebasi, Turcja

Willa Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 147 m²
$5,13M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$7,64M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$25,85M
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa 7 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 7 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2/3
$8,81M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Keskin Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Keskin Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/3
$14,69M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 2/2
$6,76M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się