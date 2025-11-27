Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Central Anatolia Region
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

Ankara
15
Nevsehir
19
Avanos
18
Cankaya
3
Willa 7 pokojów w Odunpazari, Turcja
Willa 7 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/3
$8,04M
Willa 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 2/2
$6,65M
Willa 6 pokojów w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$29,50M
