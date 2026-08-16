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Domy z basenem na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Ankara
34
Eskisehir
17
Cankaya
16
Golbasi
14
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1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Dom 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$125,197
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Typy nieruchomości w Central Anatolia Region.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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