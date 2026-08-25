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Wille nad morzem na sprzedaż w Bursa, Turcja

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Nilufer
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Mudanya
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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Basenem w Halitpaşa, Mudanya Halitpaşa, elitarna i dynamicznie r…
$1,20M
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Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

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