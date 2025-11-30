Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bursa
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Bursa, Turcja

Nilufer
5
Osmangazi
3
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Gullu Sokak, Turcja
Willa 7 pokojów
Gullu Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Piętro 2/2
$97,18M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się