  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bursa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Bursa, Turcja

Nilufer
27
Osmangazi
9
Mudanya
8
Gemlik
4
3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w , Turcja
Bliźniak 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 10/11
$5,43M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Gullu Sokak, Turcja
Willa 7 pokojów
Gullu Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Piętro 2/2
$97,18M
Zostaw prośbę
Bliźniak 7 pokojów w 267 Sokak, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
267 Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Piętro 5/5
$9,05M
Zostaw prośbę
Typy nieruchomości w Bursa.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
