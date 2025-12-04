Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Antalya, Turcja

Alanya
24
Muratpasa
325
Aksu
11
Konyaalti
29
14 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/4
Ten stylowy dwupoziomowy apartament znajduje się w dobrze utrzymanym kompleksie zaledwie 300…
$320,728
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten przestronny dwupokojowy apartament znajduje się w samym sercu dzielnicy Kleopatra Alanya…
$449,210
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 3/4
Położony zaledwie 300 metrów od plaży, w pełni umeblowany dwuosobowy dwuosobowy oferuje hojn…
$380,122
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/4
Ten w pełni umeblowany dwupokojowy apartament znajduje się w dobrze utrzymanej rezydencji za…
$368,809
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten nowoczesny dwupokojowy apartament znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Kleopatra w …
$500,386
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten pięknie urządzony dwupoziomowy apartament znajduje się w bardzo sought- after Cleopatra …
$345,052
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
RESORT KONAK, BARDZO PIĘKNE KWARTY ogród dubleksowy, 3 + 1, 350 mikronów, z łazienki, całkow…
$379,374
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Alanya, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 6
Rodzaj nieruchomości: mieszkanie dwupoziomowe. Kategoria: wtórna. Lokalizacja: Alanya, dystr…
$130,071
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Alanya, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
Typ nieruchomości: Apartament - Duplex. Kategoria: nowa. Lokalizacja: Alanya, dzielnica Terr…
$118,148
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nasz pierwszy i jedyny projekt domku nad jeziorem w Kargicak, który ma wyjątkowy widok na pr…
$206,008
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Typ nieruchomości: Apartament ( Dupoeks Garlen ) Kategoria: wtórna. Lokalizacja: Alanya, dzi…
$148,498
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 4/5
Przedstawiamy Państwu luksusowy dwupoziomowy apartament 2+1 z przepięknym widokiem na morze,…
$289,640
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 12/12
Ten znakomity penthouse znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Mahmutlar w Alanya, wysoce…
$1,11M
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
Zostaw prośbę

