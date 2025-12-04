Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Ogród

Penthouse z ogrodem na Sprzedaż w Antalya, Turcja

Alanya
24
Muratpasa
325
Aksu
11
Konyaalti
29
Pokaż więcej
Penthouse Usuwać
Wyczyść
15 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/4
Ten stylowy dwupoziomowy apartament znajduje się w dobrze utrzymanym kompleksie zaledwie 300…
$320,728
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten przestronny dwupokojowy apartament znajduje się w samym sercu dzielnicy Kleopatra Alanya…
$449,210
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 3/4
Położony zaledwie 300 metrów od plaży, w pełni umeblowany dwuosobowy dwuosobowy oferuje hojn…
$380,122
Zostaw prośbę
OneOne
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/4
Ten w pełni umeblowany dwupokojowy apartament znajduje się w dobrze utrzymanej rezydencji za…
$368,809
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten nowoczesny dwupokojowy apartament znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Kleopatra w …
$500,386
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten stylowy dwupoziomowy apartament położony jest zaledwie 325 metrów od morza i oferuje now…
$409,407
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten pięknie urządzony dwupoziomowy apartament znajduje się w bardzo sought- after Cleopatra …
$345,052
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$285,661
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nasz pierwszy i jedyny projekt domku nad jeziorem w Kargicak, który ma wyjątkowy widok na pr…
$206,008
Zostaw prośbę
VernaVerna
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 4/4
Ten pięknie zaprojektowany duplex z trzema sypialniami znajduje się w południowo-po obszarze…
$471,955
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 6/6
Ten stylowy 160 m ² urządzony apartament znajduje się na 6 piętrze w popularnej dzielnicy Ci…
$449,210
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 9/9
$520,907
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 12/12
Ten znakomity penthouse znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Mahmutlar w Alanya, wysoce…
$1,11M
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 5
Our project, just a few steps away from the world-famous Cleopatra beach, is with you and it…
$403,117
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się