  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Taras

Bliźniaki z tarasem na sprzedaż w Antalya, Turcja

Alanya
10
Muratpasa
24
Serik
12
Kemer
6
17 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 206 m²
Piętro 4/4
$6,11M
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Piętro 3/3
$9,60M
Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
$4,25M
Sky ApartmentsSky Apartments
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/2
$5,93M
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
$12,21M
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
$12,33M
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 4/5
$540,835
Bliźniak 5 pokojów w Oba, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
$6,86M
Bliźniak 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2/2
$8,49M
AuraAura
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/2
$7,39M
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3
$7,21M
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/4
$8,43M
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5/5
$7,85M
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
$8,72M
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$10,41M
Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$9,30M
Bliźniak 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Bliźniak 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT. OD MORZA *PEŁNY WIDOK NA MORZE 4+1 250 m2 Duplex 9. i 10. p…
$172,421
Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
