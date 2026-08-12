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Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
21
Aksu
11
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2 obiekty total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Agencja
INEST HOMES
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Bliźniak 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Bliźniak 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT. OD MORZA *PEŁNY WIDOK NA MORZE 4+1 250 m2 Duplex 9. i 10. p…
$172,421
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Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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