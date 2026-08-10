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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

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3 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
$5,23M
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Nieruchomości inwestycyjne 235 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 235 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 3
$3,66M
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Nieruchomości inwestycyjne w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne
Muratpasa, Turcja
Nieruchomości handlowe i pokoje hotelowe - centrum atrakcyjności i obiecujących inwestycjiZa…
$305,002
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