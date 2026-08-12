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Domy Szeregowe z basenem w Tajlandia

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Phuket
58
Chon Buri
48
Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
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12 obiektów total found
Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$341,077
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Szeregowiec 6 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 6 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesne wille wielopoziomowe w Layan, PhuketUnikalna kolekcja współczesnych 4-piętrowych …
$1,10M
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Szeregowiec 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt: 124; Przedsprzedaż!Stylowa dwupiętrowa kamienica w dzielnicy Bang Tao. Jest to…
$277,705
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Szeregowiec 4 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy kamienica w północnej części Phuket, w cichej zielonej okolicy w pobliżu plaży N…
$190,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowa kamienica w strzeżonym kompleksie z bezpośrednim dostęp…
$1,05M
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Szeregowiec 3 pokoi w Phuket, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Początek sprzedaży - najlepsza cena!Nowoczesny dom w nowym kompleksie od niezawodnego dewelo…
$293,072
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Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$309,640
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Agencja
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Szeregowiec 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dwupiętrowy dom o powierzchni 74 m2 z prywatnym basenem, w pełni umeblowany i sty…
$271,000
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Agencja
UndersunEstate
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Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$521,830
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Agencja
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Szeregowiec w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$321,300
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Agencja
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Szeregowiec 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Twoja prywatna rezydencja z basenem w cenie mieszkania w sercu Phuket! Ten dom jest alternat…
$367,688
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Szeregowiec w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
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$459,393
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Agencja
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

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