Domy Szeregowe w Thep Krasatti, Tajlandia

3 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
Niedaleko International School UWC
$291,000
Szeregowiec 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/3
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best suited for: Ideal for those looking for luxurious and…
$664,570
Szeregowiec 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
Piętro 3/3
Bilety w obie strony na prezent do Phuket!*Najlepiej nadaje się dla: Idealny dla tych, którz…
$733,025
