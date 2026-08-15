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Domy Szeregowe w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya City
13
Nong Prue
12
Szeregowiec Usuwać
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48 obiektów total found
Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
Nowy dwupiętrowy dom z basenem w nowoczesnym stylu - Typ C z wygodnym i ergonomicznym układe…
$259,286
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/2
Townhouse po renowacji w pobliżu Theprasit Night Market, Pattaya Na sprzedaż dwupiętrowy kam…
$149,434
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Szeregowiec w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Townhouse na sprzedaż Huay Yai Pattaya W pełni umeblowane Move- in Ready Nowoczesny dom na s…
$90,871
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Townhouse na sprzedaż Nong Prue East Pattaya 124; 2 -Sypialnia w pełni umeblowany dom w pobl…
$63,519
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
2 Storey Corner Townhome na sprzedaż w East PattayaPołożony w East Pattaya, ten dwa piętrowy…
$86,407
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Piętro 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$756,066
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TekceTekce
Szeregowiec w Na Chom Thian, Tajlandia
Szeregowiec
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse 2 Sypialnia na sprzedaż w Khao Noi East PattayaTen przestronny dom oferuje uczucie…
$98,795
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesna sypialnia, 2-łazienka Dom do wynajęcia w Khao Noi, Pattaya - W pełni umeblowane i…
$836
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Storey Townhouse na sprzedaż Wongamat North Pattaya Ten trzypiętrowy dom na sprzedaż w Won…
$212,743
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Townhouse na sprzedaż Khao Noi East Pattaya 3 Sypialnia Kącik Jednostka w pełni umeblowane T…
$90,871
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Agencja
PLC Real Estate
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse for Sale East Pattaya Townhouse na sprzedaż w East Pattaya oferuje komfortowe, now…
$72,636
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Agencja
PLC Real Estate
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Szeregowiec w Pong, Tajlandia
Szeregowiec
Pong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2- Sypialnia Townhouse na sprzedaż w Mabprachan - Nowy Budynek, Wielka Wartość Ten markowy …
$61,321
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Townhouse 3 Sypialnie na sprzedaż w Huay YaiTen trzypiętrowy kamienica zapewnia praktyczny u…
$232,276
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
2 Storey Townhouse 2 Sypialnia East PattayaTen niedawno odnowiony 2 piętrowy kamienica znajd…
$46,146
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesne Townhouse Living in East Pattaya Ten dwupiętrowy dom na sprzedaż w Noen Plub Wan,…
$87,832
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Przestronne 4 Sypialnia Townhouse na sprzedaż w Thepprasit PattayaTen przestronny dom na spr…
$210,597
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Laem Chabang, Tajlandia
Szeregowiec
Laem Chabang, Tajlandia
Przytulny kamienica - w pełni umeblowany przez IKEA, darmowa rejestracja, pierwszy rok wolny…
$71,059
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Khao Chi Chan, Tajlandia
Szeregowiec
Khao Chi Chan, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom z basenem w kompleksie Palm Grove znajduje się w obszarze Na Jomtien. Ten lu…
$399,826
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Townhouse 4 Sypialnia na sprzedaż w East PattayaTen 4-sypialnia, 2-łazienka kamienica oferuj…
$108,086
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Bang Lamung, Tajlandia
Szeregowiec
Bang Lamung, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Townhouse for Sale East Pattaya Niedaleko Nong Ket Yai Market Townhouse na sprzedaż w East P…
$42,245
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Bang Sare, Tajlandia
Szeregowiec
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy kamienica w nowoczesnym stylu w okolicy Bang Saray kilka kroków od czystej, przy…
$404,673
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Odnowiony Corner Townhouse na sprzedaż w North Pattaya - w pełni umeblowane i ruchome w stan…
$61,631
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Agencja
PLC Real Estate
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2- Storey Townhouse na sprzedaż w Siam Country ClubOdkryj uroczy 2- piętrowy dom położony w …
$89,504
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
Nowy dwupiętrowy dom z basenem w nowoczesnym stylu - Typ C z wygodnym i ergonomicznym układe…
$253,505
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse for Sale East Pattaya W pełni odnowiony dom z kompletnym pakietem mebli znajduje s…
$99,989
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w ban nein thray, Tajlandia
Szeregowiec
ban nein thray, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/2
Nowoczesny dom w stylu angielskim na sprzedaż w Huai Yai - Bristol Park Pattaya Oferowane na…
$209,030
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
LAKE jest nowoczesną wioską domową, która znajduje się na ogromnej działce o powierzchni 185…
$164,556
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Szeregowiec w Nong Pla Lai, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Pla Lai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Townhouse na sprzedaż East Pattaya Modern Family Home Townhouse na sprzedaż w East Pattaya o…
$87,832
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Agencja
PLC Real Estate
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Szeregowiec w ban nein thray, Tajlandia
Szeregowiec
ban nein thray, Tajlandia
$69,197
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
2-Storey Townhome na sprzedaż East Pattaya w pełni umeblowane Move- in Ready Nowoczesny 2-pi…
$109,107
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Agencja
PLC Real Estate
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Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

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