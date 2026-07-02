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Domy Szeregowe w pobliżu pola golfowego w Tajlandia

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Phuket
55
Chon Buri
51
Choeng Thale
40
Si Sunthon
3
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1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowa kamienica w strzeżonym kompleksie z bezpośrednim dostęp…
$1,05M
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Agencja
UndersunEstate
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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