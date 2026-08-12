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Domy Szeregowe w górach w Tajlandia

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Phuket
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42
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2 obiekty total found
Szeregowiec 6 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 6 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesne wille wielopoziomowe w Layan, PhuketUnikalna kolekcja współczesnych 4-piętrowych …
$1,10M
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Szeregowiec w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$459,393
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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