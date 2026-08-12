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Domy Szeregowe w Phuket, Tajlandia

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Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
Rawai
3
Thep Krasatti
3
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58 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na zakup kamienicy w prestiżowej dzielnicy kurortu Bang Tao / Laguna (Phuket, Tajl…
$513,809
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Szeregowiec 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$316,555
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Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$341,077
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Szeregowiec 2 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Szeregowiec 2 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest to nowy projekt willi i kamienicy w prestiżowej dzielnicy Bang Tao, oferując pełne udog…
$274,000
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Szeregowiec 6 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 6 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesne wille wielopoziomowe w Layan, PhuketUnikalna kolekcja współczesnych 4-piętrowych …
$1,10M
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Szeregowiec 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 541 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten prestiżowy rozwój położony jest bezpośrednio na piaskach Bang Tao Beach w ramach ikony
$3,97M
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Szeregowiec 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt: 124; Przedsprzedaż!Stylowa dwupiętrowa kamienica w dzielnicy Bang Tao. Jest to…
$277,705
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Szeregowiec 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Сontemporary residential development in Phuket 's prestiżowy obszar Laguna, oferuje nowoczes…
$363,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy kamienica w północnej części Phuket, w cichej zielonej okolicy w pobliżu plaży N…
$190,000
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Szeregowiec 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt znajduje się na południu wyspy Phuket, w spokojnej dzielnicy Rawai, w otoczeniu malo…
$274,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowa kamienica w strzeżonym kompleksie z bezpośrednim dostęp…
$1,05M
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Szeregowiec 3 pokoi w Phuket, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Początek sprzedaży - najlepsza cena!Nowoczesny dom w nowym kompleksie od niezawodnego dewelo…
$293,072
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Szeregowiec 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe rodzinne wille i kamienice od 158 do 172 m kw., znajduje się w pobliżu UWC Tajlandii, z…
$291,000
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Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$309,640
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Agencja
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Szeregowiec w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec
Choeng Thale, Tajlandia
Nowoczesny dwupiętrowy dom o powierzchni 74 m2 z prywatnym basenem, w pełni umeblowany i sty…
$261,382
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Szeregowiec w Si Sunthon, Tajlandia
Szeregowiec
Si Sunthon, Tajlandia
Stylowa dwupiętrowa kamienica w dzielnicy Bang Tao. Jest to format dla tych, którzy szukają …
$275,219
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dwupiętrowy dom o powierzchni 74 m2 z prywatnym basenem, w pełni umeblowany i sty…
$271,000
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UndersunEstate
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Szeregowiec 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Parter z widokiem na park znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży Nai Harn - na ósmej na…
$337,000
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Szeregowiec 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt oferuje nowoczesną architekturę, prywatne baseny, elastyczne układy, bezpłatne prawo…
$367,000
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Szeregowiec 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Szeregowiec 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt boutique 18 willi i kamienic z prywatnymi basenami i infrastrukturą w stylu resort w…
$321,000
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Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$521,830
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Szeregowiec w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$321,300
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Agencja
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Szeregowiec 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Twoja prywatna rezydencja z basenem w cenie mieszkania w sercu Phuket! Ten dom jest alternat…
$367,688
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Szeregowiec 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 3
Kahli Terraces to ekskluzywny boutique rozwoju tylko 8 nowoczesnych trzypiętrowych rezydencj…
$366,000
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Szeregowiec 3 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 281 m²
Piętro 2/2
Phuket i bilety powrotne w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy dążą do połączenia …
$676,988
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Szeregowiec 3 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 7/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$523,901
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Szeregowiec 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 176 m²
Piętro 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$297,070
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Szeregowiec 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$340,113
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Szeregowiec 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Piętro 3/3
Phuket i bilety powrotne w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest idealny dla osób poszukując…
$325,390
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Szeregowiec 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Piętro 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$303,305
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Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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