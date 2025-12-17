Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Thep Krasatti, Tajlandia

Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 556 m²
LAY22774 Ta nowo ukończona willa z 5 sypialniami w Layan oferuje hojną przestrzeń wewnątrz …
$2,51M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 106 m²
TAL6515 Nowoczesna willa z dwoma sypialniami i dwiema łazienkami. Powierzchnia ziemi, na kt…
$190,406
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
TAL22614 Wejdź w świat niedocenianej elegancji i tropikalnego uroku z pięknie zaprojektowan…
$536,311
OneOne
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
CHE22638 Ta ekskluzywna kolekcja prywatnych willi basenowych oferuje unikalną mieszankę pry…
$847,308
Willa w Thep Krasatti, Tajlandia
Willa
Thep Krasatti, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
TAL6538 Oferta specjalna:Gwarancja najmu - 6% przez 3 lata (płatności rozpoczynają się mies…
$174,330
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
TAL22269 Doświadcz mieszanki nowoczesnej elegancji i tradycyjnego uroku z tym nowo ukończon…
$253,558
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w Thep Krasatti, Tajlandia
Willa
Thep Krasatti, Tajlandia
Powierzchnia 250 m²
TAL22387 Ciesz się ostatecznym luksusem w tych willach, specjalnie zaprojektowany dla wybra…
$491,883
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 593 m²
LAY7165 Willa ta znajduje się w malowniczej, naturalnej lokalizacji i może pochwalić się ni…
$1,42M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 473 m²
TAL21829 Jest to ekscytująca nowa kolekcja wykwintnych willi z prywatnym basenem i zamiataj…
$1,04M
Vienna PropertyVienna Property
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 488 m²
BAN22551 Wejdź w prywatny świat tropikalnej elegancji i ponadczasowej designu z tą majestat…
$2,06M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 342 m²
LAG22224 Ta dwupiętrowa willa położona w największym kompleksie w Lagunie oferuje niezrówna…
$825,094
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
TAL22203 Witamy w świecie niezrównanego luksusu i spokoju w tętniącej życiem miejscowości T…
$631,514
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
TAL7194 Marka nowy basen Villa Project in Thalang area3 sypialnie, 4 łazienkiObszar obiadow…
$599,780
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 479 m²
TAL22611 Idealna mieszanka spokojnego życia i inteligentnych inwestycji z tą ograniczoną ko…
$853,655
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 244 m²
NAY6665 Nowy imponujący kompleks tropikalnych willi w okolicy Nai Yang. Każda willa jest wy…
$588,235
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
BAN22152 Odsłonięcie współczesnego rekreacji w Phuket w Tajlandii - willa z basenem z trzem…
$853,655
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 334 m²
TAL21969 Posiadając nieodparty urok wiejskich mieszkań, czerpiąc inspirację z mądrości azja…
$729,573
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 352 m²
BAN7061 Ta willa jest częścią nowego ekscytującego projektu w Bang Tao, gdzie luksusowy sty…
$812,051
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 335 m²
TAL22620 Te ograniczone wille edycyjne stanowią rzadką okazję do posiadania prywatnej rezyd…
$758,451
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
TAL22670 Ta ograniczona kolekcja tylko 8 prywatnych willi basenowych łączy tropikalny spokó…
$515,505
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 567 m²
BAN22210 Oszałamiająca willa w Bang Tao, Phuket - Twój wymarzony dom czekaOdkryj idealne po…
$1,84M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
TAL22681 Promocja specjalna Kup willę w cenie Freehold i skorzystaj z nowego samochodu BYD D…
$420,480
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Anchan Mountain Breeze, nowa faza rozwoju znanego dewelopera projektu Anchan Villa, oferuje …
$970,289
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 548 m²
TAL22578 Wejdź w świat prywatności i wyrafinowania z tych pięknie zaprojektowane tropikalne…
$1,22M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
CHE22265 Odkryj wyjątkową okazję do posiadania luksusowej 3-piętrowej willi w prestiżowej i…
$888,072
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 219 m²
BAN7068 Co jest dostępne w willi?Wielki zbudowany obszar 424 m2Powierzchnia wewnętrzna (dac…
$1,40M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 369 m²
TAL21970 Posiadając nieodparty urok wiejskich mieszkań, czerpiąc inspirację z mądrości azja…
$894,909
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
TAL21721 Projekt zostanie zbudowany w 4 etapach, z 38 domów planowane ogółem. Ostatni, czwa…
$692,932
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 444 m²
LAY6893 Nowy kompleks ekskluzywnych willi inspirowanych architekturą i designem południoweg…
$1,11M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
TAL22386 Wejdź w świat, w którym elegancja spotyka prostotę. Ta ograniczona kolekcja tylko …
$586,768
