Domy w górach na sprzedaż w Thep Krasatti, Tajlandia

Thalang
237
5 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Thep Krasatti, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Thep Krasatti, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
This townhouse, with recent renovations, is a hidden gem at a fantastic price! Nestled in a …
$91,215
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusową willę w malowniczej okolicy Phuket, gdzie ele…
$823,092
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 709 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusową willę w malowniczej okolicy Phuket, gdzie ele…
$1,47M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
NicoleNicole
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 548 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusową willę w malowniczej okolicy Phuket, gdzie ele…
$1,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 473 m²
Liczba kondygnacji 1
Atrakcyjna okazja, aby zainwestować w luksusową willę w malowniczej okolicy Phuket, gdzie el…
$974,473
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
