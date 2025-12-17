Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Thep Krasatti
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Thep Krasatti, Tajlandia

Thalang
237
9 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Przestronne nowej willi z prywatnym basenem na sprzedaż. Doskonałe połączenie dużej przestrz…
$235,627
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 348 m²
Liczba kondygnacji 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Cena na żądanie
Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 554 m²
Liczba kondygnacji 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Cena na żądanie
NicoleNicole
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 853 m²
Liczba kondygnacji 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Cena na żądanie
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 780 m²
Liczba kondygnacji 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Cena na żądanie
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Anchan Mountain Breeze, nowa faza rozwoju znanego dewelopera projektu Anchan Villa, oferuje …
$970,289
TekceTekce
Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Cena na żądanie
Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 333 m²
Liczba kondygnacji 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Cena na żądanie
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 313 m²
Liczba kondygnacji 1
A new project for a unique design The project consists of private houses with three, four…
$587,509
Moya7yaMoya7ya

