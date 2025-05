Nowoczesny kompleks willi pod klucz składa się z 14 domów z basenem i ogrodami. 2 wille są już ukończone w 80%. Projekt nadaje się zarówno do życia, jak i do wynajmu.

urządzenia i meble marki wysokiej jakości

wysokie sufity 4,5 metra

3 fazowa energia elektryczna

studnia osobista

Wyposażenie i wyposażenie w domuKorzyści

Plan płatności:

płatność 1 - 5% kaucji i rejestracji

płatność 2 - 15% przy podpisywaniu kontraktu

płatność 3 - 25% przy ukończeniu fundacji

płatność 4 - 25% na etapie zamknięcia i zakończenia budowy

płatność 5 - 20% na etapie mocowania i wykończenia

płatność 6 - 10% przy dostawie

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks znajduje się w pięknym i przytulnym miejscu wśród gaju kokosowego. To zajmuje około 7 minut samochodem do Maenam Beach, około 18 minut do Big Budda, a około 22 minut do międzynarodowego lotniska. W przyszłości planuje się budowę międzynarodowej szkoły w tym obszarze.