Kompleks mieszkalny Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand

Projekt składa się z 12 eleganckich willi otoczonych obszarami zielonymi. Domy znajdują się na wzgórzu - z tego powodu mieszkańcy mają piękne widoki na naturę. Każda willa jest wyposażona w basen i system nadzoru wideo. Każda willa posiada 2 miejsca parkingowe, 2-3 sypialnie, 3 łazienki, pokój dzienny, kuchnia, taras i ogród.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Samui jest drugą co do wielkości wyspą w Tajlandii, a obszar Bophut jest popularnym centrum turystycznym, z najwyższym zapotrzebowaniem na wynajem.

Bophut Beach jest centralną lokalizacją na wyspie, położony w północnej części Samui, między popularnym, rodzinnym Maenam i płytkim, opuszczonym Plai Laem. Oferuje zarówno romantyczne rekolekcje i luksusowe restauracje, z których jest wiele w tej części wyspy.

Wyspa Samui oferuje wiele funkcji: egzotyczną naturę, w tym gaje palmowe, białe piaszczyste plaże i gęste lasy deszczowe; dziedzictwo kulturowe, takie jak świątynie buddyjskie i klasztory.