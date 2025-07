Kompleks mieszkalny Complex of furnished villas with swimming pools close to Lamai Beach, Samui, Thailand

Od przestronnych obszarów mieszkalnych do eklektycznego wystroju i zapierającego dech w piersiach, panoramicznych widoków na morze, kompleks ten jest niczym innym jak doskonałością oceaniczną.

Kolekcja 10 butikowych willi znajduje się na spokojnym wzgórzu na południe od plaży Lamai. Wille pomieścić od 6 do 10 osób z trzema do pięciu klimatyzowanych pokoi każdy. Wszystkie wille cieszą się spektakularnym widokiem na morze i pięknym współczesnym Tajski styl umeblowania.

Projekt oferuje wiele niesamowitych usług i udogodnień, aby zwiększyć pobyt do wyjątkowego poziomu dobrego samopoczucia!

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Jest to idealne miejsce do odprężenia, mając beztroski dostęp do wszystkich kulturowych i naturalnych cudów Koh Samui u progu.