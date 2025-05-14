  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny New complex of villas on the first sea line, 10 meters from the beach, Samui, Thailand

Baan Mae Nam, Tajlandia
$279,239
20
ID: 27408
In CRM: 2473340
Data aktualizacji: 12.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Surat Thani
  • Wioska
    Baan Mae Nam

O kompleksie

Premia kompleks mieszkalny z 7 willi znajduje się w Maenam obszarze Superior Koh Samui, zaledwie kilka kroków od malowniczej plaży Ban Tai. Projekt łączy w sobie luksus, komfort i prywatność, oferując mieszkańcom wysoki standard życia w jednym z najbardziej spokojnych i po południu miejsc na wyspie.

Każda willa posiada własny basen i taras. Panoramiczne okna wypełniają przestrzeń powietrzem i światłem, tworząc harmonię z otaczającą naturą. Kompleks posiada całą niezbędną infrastrukturę do komfortowego życia, w tym siłownię, saunę, parking.

Korzyści
  • Wysoka wydajność - od 11%.
  • Beachfront.
  • Doświadczony deweloper tworzący premium rezydencje w najlepszych lokalizacjach.
  • Prywatny obszar i system bezpieczeństwa.
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest zaledwie 10 metrów od plaży Ban Tai, która znajduje się na północny zachód od Koh Samui i jest uważany za jedno z najlepszych miejsc na rodzinne wakacje. Jest około 1 kilometra długości, a wybrzeże pokryte drobnym białym piaskiem przeplatają się z muszli. Morze tutaj jest płytkie z gładkim wejściem, co czyni go idealnym do pływania z dziećmi. Woda jest zwykle spokojna i czysta, szczególnie w porze suchej.

Lokalizacja na mapie

Baan Mae Nam, Tajlandia

Kompleks mieszkalny New complex of villas on the first sea line, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
$279,239
