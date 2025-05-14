Kompleks mieszkalny New complex of villas on the first sea line, 10 meters from the beach, Samui, Thailand

Premia kompleks mieszkalny z 7 willi znajduje się w Maenam obszarze Superior Koh Samui, zaledwie kilka kroków od malowniczej plaży Ban Tai. Projekt łączy w sobie luksus, komfort i prywatność, oferując mieszkańcom wysoki standard życia w jednym z najbardziej spokojnych i po południu miejsc na wyspie.

Każda willa posiada własny basen i taras. Panoramiczne okna wypełniają przestrzeń powietrzem i światłem, tworząc harmonię z otaczającą naturą. Kompleks posiada całą niezbędną infrastrukturę do komfortowego życia, w tym siłownię, saunę, parking.

Wysoka wydajność - od 11%.

Beachfront.

Doświadczony deweloper tworzący premium rezydencje w najlepszych lokalizacjach.

Prywatny obszar i system bezpieczeństwa.

KorzyściLokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest zaledwie 10 metrów od plaży Ban Tai, która znajduje się na północny zachód od Koh Samui i jest uważany za jedno z najlepszych miejsc na rodzinne wakacje. Jest około 1 kilometra długości, a wybrzeże pokryte drobnym białym piaskiem przeplatają się z muszli. Morze tutaj jest płytkie z gładkim wejściem, co czyni go idealnym do pływania z dziećmi. Woda jest zwykle spokojna i czysta, szczególnie w porze suchej.