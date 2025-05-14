Kompleks mieszkalny New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Wyjątkowa nadmorska ucieczka zaledwie 100 metrów od brzegu, wyposażone w luksusowe 4-pokojowe wille z 5 łazienkami, każda sypialnia apartament. Willa przeznaczona jest zarówno dla rodziny mieszkającej w pełnym wymiarze czasu, jak i do wynajęcia na wysokim poziomie, oferuje kącik spa, basen nieskończoności oraz panoramiczny widok na morze.

Każdy szczegół jest stworzony dla komfortu i stylu, mieszając nowoczesną elegancję z tropikalnym urokiem - kroki od plaż, jadalnia i codzienne udogodnienia.

Cechy:

magazyn

przestronny basen

ogród krajobrazowy

parking

Zakończenie - 2. kwartał 2027 r.

Klimatyzacja

Wstępna instalacja paneli słonecznych

Umeblowane łazienki

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony w spokojnej południowej części Lamai, 100 metrów od plaży, projekt łączy tropikalny luksus i komfort: