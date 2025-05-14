  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Baan Lamai, Tajlandia
od
$521,146
;
20
ID: 27429
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2473942
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 15.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Surat Thani
  • Wioska
    Baan Lamai

O kompleksie

Wyjątkowa nadmorska ucieczka zaledwie 100 metrów od brzegu, wyposażone w luksusowe 4-pokojowe wille z 5 łazienkami, każda sypialnia apartament. Willa przeznaczona jest zarówno dla rodziny mieszkającej w pełnym wymiarze czasu, jak i do wynajęcia na wysokim poziomie, oferuje kącik spa, basen nieskończoności oraz panoramiczny widok na morze.

Każdy szczegół jest stworzony dla komfortu i stylu, mieszając nowoczesną elegancję z tropikalnym urokiem - kroki od plaż, jadalnia i codzienne udogodnienia.

Cechy:

  • magazyn
  • przestronny basen
  • ogród krajobrazowy
  • parking

Zakończenie - 2. kwartał 2027 r.

Wyposażenie i wyposażenie w domu
  • Klimatyzacja
  • Wstępna instalacja paneli słonecznych
  • Umeblowane łazienki
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony w spokojnej południowej części Lamai, 100 metrów od plaży, projekt łączy tropikalny luksus i komfort:

  • 1 minuta do plaży Lamai
  • 1 minuta do Makro & Tesco Lotus
  • 4 minuty do szkół międzynarodowych Lamai
  • 4 minuty do Wat Lamai & lokalnych rynków
  • Otoczony przez spokojne centra przyrody i wellness

Lokalizacja na mapie

Baan Lamai, Tajlandia

