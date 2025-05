Kompleks mieszkalny New residential complex of villas with swimming pools and sea views, 8 minutes drive to Bo Phut beach, Samui, Thailand

Projekt składa się z identycznych willi, każdy wyposażony w wiele luksusowych udogodnień. Są to ekspansywne tarasy, basen z jacuzzi, pięć sypialni, kino, siłownia i pokój pokojówki z własną kuchnią i łazienką. Każde okno willi, a także basen, oferuje wspaniałe widoki na ocean i wyspy Koh Phangan. Całkowita powierzchnia willi wynosi 720 m2 / 550 m2 i 170 m2 tarasów.

Można kupić te wille na etapie budowy lub po jego zakończeniu. Budowa willi jest wykonywana przez niezawodną firmę. Ten deweloper ma doskonałą reputację i zbudował już ponad 200 willi na Koh Samui.

Dodatkowe możliwości

Możesz kupić dodatkową działkę za 2 miliony bahtów.

Cechy mieszkania

Należy zauważyć, że zewnętrzne ściany wszystkich willi są wykonane z dwóch rzędów cegieł z przepaścią powietrzną między nimi. Tworzy to wysoką ochronę przed izolacją termiczną i utrzymuje chłodzenie wewnątrz wszystkich pomieszczeń.

Ważną zaletą tego projektu jest to, że każda willa posiada własną studnię artezjańską (głębokość 150 metrów), która zapewnia wysokiej jakości wodę pitną, która przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Ponieważ rezerwa wody jest nieograniczona, jest dostarczana w całym systemie wodnym wewnątrz willi do wszelkiego użytku.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Wille znajdują się w pięknej okolicy Bophut, w 3 minuty jazdy lub krótki spacer do wybrzeża. W pobliżu jest najlepsza plaża na wyspie - Chaweng Beach. Tutaj jest słynny "Fisherman 's Village" z największych restauracji i hoteli. Ponadto cała niezbędna infrastruktura, w tym duże supermarkety, znajduje się na końcu drogi. Będąc w bardzo bliskiej odległości do najlepszych Koh Samui ma do zaoferowania, wille same są na cichym zielonym wzgórzu, który jest łatwy do osiągnięcia przez dobrze zbudowane drogi.