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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Tajlandia

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64 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
$174,376
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa oaza komfortu w sercu Pattaya!Wyjątkowa okazja do posiadania luksusowych nieruchom…
$70,561
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DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,335
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa okazja do inwestowania w stylowe i nowoczesne apartamenty w samym sercu Bang Tao, …
$103,509
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Nong Prue, Tajlandia
Kawalerka
Nong Prue, Tajlandia
Powierzchnia 23 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$64,996
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 7
Atrakcyjna okazja inwestycyjna! Uzyskaj: od 6% rocznie!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie…
$110,451
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 5/7
🌴 Resortowy kompleks mieszkalny w pobliżu plaży KamalaNowoczesny rozwój mieszkalny zaledwie …
$117,126
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w sercu Phuket jest stylowy apartament, który doskonale łączy …
$174,544
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Ban Bang Tao, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Ban Bang Tao, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 4/8
Boutique Residential Development z Rooftop Widok na jezioro i morzeWyjątkowy 8-piętrowy proj…
$118,482
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Kawalerka 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/7
New studio for sale in the heart of Bang Tao. This offer is for those who want to live in th…
$102,100
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Agencja
UndersunEstate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 49
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu s…
$153,182
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Kawalerka 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/7
An ergonomic studio for sale in a new project created for those who appreciate the aesthetic…
$121,457
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Agencja
UndersunEstate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,390
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Kawalerka 1 pokój w Karon, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 5/6
Resort- Style Residential Development Just 5 Minut od Kata BeachNowoczesny kompleks mieszkal…
$130,820
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe apartamenty w samym sercu Nai Harn z dużym pote…
$139,431
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowy apartament z wieloma udogodnieniami! Rentowność: 6- 7% rocznie!Wliczone wykończeni…
$184,762
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Sakhu, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 7/7
Luksusowe życie zaledwie 400 Metrów z plaży Nai Yang, PhuketOdkryj nowoczesne kondominium w …
$157,196
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka 1 pokój w Chon Buri, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Chon Buri, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$53,950
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Sakhu, Tajlandia
Kawalerka
Sakhu, Tajlandia
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/8
WYŁĄCZONE SPRZEDAŻY. PRZEWOŹNIK I WYNAJEMWłasny wymarzony apartament nad morzem od 110,500 d…
$118,184
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,308
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/8
Włoski Coastal- Style Resort Residence w PhuketNowoczesny ośrodek mieszkalny przeznaczony do…
$118,118
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Kawalerka 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/8
Studio w prefabrykowanej cenie 25,10 m kw. Na 2. piętrze w kompleksie mieszkalnym gotowej do…
$59,800
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Kawalerka 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/8
Studio o powierzchni 29 m2 na trzecim piętrze w premium condominium w najbardziej prestiżowe…
$97,527
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 3
Zainwestuj w luksusowy apartament nad morzem w BEACHFRONT BLISS CONDO na wybrzeżu Talangi!Gw…
$172,306
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,322
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/6
$174,363
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Kawalerka 1 pokój w Karon, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 8/8
Na sprzedaż luksusowe studio o powierzchni remontowej 24 m2 Studio znajduje się w doskonałej…
$100,805
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

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z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
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