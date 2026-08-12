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Kawalerki nad jeziorem na sprzedaż w Tajlandia

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231
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13 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
$174,376
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,335
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,390
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,308
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,322
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/6
$174,363
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$162,097
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$162,110
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 6/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$162,072
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 6/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$162,084
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

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