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Kawalerki na sprzedaż w Pa Tong, Tajlandia

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4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Studio apartament w kondominium znajduje się na Patong, który został ukończony w grudniu 201…
$262 399
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Kawalerka 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$98 177
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Kawalerka 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4/7
530 meters to the sea, Income Guarantee, Fully Furnished About the Complex: The complex incl…
$97 220
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Kawalerka 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$116 870
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