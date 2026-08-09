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Kawalerki na sprzedaż w Kathu, Tajlandia

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Patong
4
Pa Tong
4
Kawalerka Usuwać
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17 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/6
Zakończenie budowy w grudniu 2026 r.
$322,000
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Kawalerka 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Studio apartament w kondominium znajduje się na Patong, który został ukończony w grudniu 201…
$262,399
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/4
Studio apartament w kondominium w budowie i jest przytulne i nowoczesne mieszkanie, idealne …
$262,204
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/8
Włoski Coastal- Style Resort Residence w PhuketNowoczesny ośrodek mieszkalny przeznaczony do…
$118,118
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Kawalerka 1 pokój w Kathu, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kathu, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Dcondo Cove Phuket to nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera Sansiri, jednej z najbardziej za…
$84,943
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 5/7
🌴 Resortowy kompleks mieszkalny w pobliżu plaży KamalaNowoczesny rozwój mieszkalny zaledwie …
$117,126
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/6
Bilety w obie strony na prezent do Phuket!*Odpowiednie dla:Odpowiednie dla tych, którzy chcą…
$293,587
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Kawalerka 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$116,870
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Kawalerka 1 pokój w Kathu, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kathu, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 379 m²
Piętro 7/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: The project is ideal for family living, …
$71,469
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Kawalerka 1 pokój w Kathu, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kathu, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 376 m²
Piętro 7/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: The project is ideal for family living, …
$62,284
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Kawalerka 1 pokój w Kathu, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (okoł…
$69,680
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Kawalerka 1 pokój w Kathu, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kathu, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 3/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: D Condo Reef Phuket is an excellent choic…
$57,060
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$185,460
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$166,384
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Kawalerka 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4/7
530 meters to the sea, Income Guarantee, Fully Furnished About the Complex: The complex incl…
$97,220
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Kawalerka 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$98,177
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$182,929
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Parametry nieruchomości w Kathu, Tajlandia

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