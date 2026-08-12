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Kawalerki na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Choeng Thale
231
Rawai
80
Sakhu
23
Karon
43
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443 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
UP UP
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/7
Prywatny kurort z widokami na góry, zarządzanie hotelami i koncepcja pet- przyjazne!Projekt …
$172,773
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Rawai, Tajlandia
Kawalerka
Rawai, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/7
Ready-made studio w kompleksie premium w Phuket!Przydział od właściciela!Rzadka oferta dla t…
$157,017
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2/7
Studio w projekcie nad Elementem A, składającym się z dwóch siedmiopiętrowych budynków. Komp…
$224,151
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
$174,376
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Kawalerka 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/8
Studio apartament w luksusowym kompleksie inwestycyjnym. Apartamenty tego typu znajdują się …
$165,845
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/4
Studio apartament w kondominium w budowie i jest przytulne i nowoczesne mieszkanie, idealne …
$262,204
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/6
🏝 Sprzedaż nieruchomości w Phuket bezpośrednio od dewelopera SID Tajlandii - bez prowizji!Mo…
$112,914
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,335
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa okazja do inwestowania w stylowe i nowoczesne apartamenty w samym sercu Bang Tao, …
$103,509
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 7
Obiekt atrakcyjny dla inwestorów na malowniczej wyspie Phuket! Dochód z 7%!Rata jest na miej…
$81,925
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 7
Atrakcyjna okazja inwestycyjna! Uzyskaj: od 6% rocznie!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie…
$110,451
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 3/7
Darmowe bilety na Phuket i Back! *Dla kogo?Projekt ten jest idealny dla inwestorów poszukują…
$173,433
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/7
VIP Kompleks Tropika znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phuket - Bang…
$169,003
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 5/7
🌴 Resortowy kompleks mieszkalny w pobliżu plaży KamalaNowoczesny rozwój mieszkalny zaledwie …
$117,126
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 7
Unikalna okazja do inwestowania w luksusowe apartamenty na wyspie Phuket z dużym potencjałem…
$102,521
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Sakhu, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 5/5
Studio apartament na piątym piętrze Sea Heaven condominium jest faza 2.1, która została zlec…
$221,928
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Kawalerka 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 2/8
Studio apartament w nowoczesnym apartamencie, który oferuje pełen zakres udogodnień dla komf…
$111,186
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Kawalerka 1 pokój w Ban Bang Thao, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 2/8
28 m2 studio apartament na drugim piętrze Kondominium Serene odzwierciedla zasady środowisko…
$182,249
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 5/8
Studio condo 26,3 mkw. na 8 piętrze. Numer jednostki B815 w projekcie So Lagoon Cherngtalay.…
$99,574
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Kawalerka w Rawai, Tajlandia
Kawalerka
Rawai, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/7
Niski wzrost condominium w południowej Phuket oferuje resort-stylu obiektów, elastyczne opcj…
$132,000
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/5
Bellevue Beachfront to ekskluzywny budynek mieszkalny nad morzem położony bezpośrednio na La…
$285,000
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/6
Zakończenie budowy w grudniu 2026 r.
$322,000
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w sercu Phuket jest stylowy apartament, który doskonale łączy …
$174,544
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Sakhu, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/5
Studio apartament na 2. piętrze Sea Heaven condominium - faza 2.2 Apartament jest w pełni um…
$225,268
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Kawalerka 1 pokój w Ban Bang Thao, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/7
Studio apartament znajduje się na czwartym piętrze kompleksu. Jest on wprowadzany do eksploa…
$232,602
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Kawalerka 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/7
New studio for sale in the heart of Bang Tao. This offer is for those who want to live in th…
$102,100
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Agencja
UndersunEstate
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Kawalerka 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Kawalerka 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/7
An ergonomic studio for sale in a new project created for those who appreciate the aesthetic…
$121,457
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Agencja
UndersunEstate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,390
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Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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z Basen
z Widok na jezioro
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