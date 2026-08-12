Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phuket
  4. Mieszkania
  5. Condo
  6. Basen

Condo z basenem na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

;
Choeng Thale
73
Rawai
9
Si Sunthon
3
Sakhu
3
Pokaż więcej
Condo Usuwać
Wyczyść
14 obiektów total found
Condo 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/3
Gotowe rozwiązanie do życia lub inwestycji! Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone …
$118,700
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$432,601
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Kathu, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (okoł…
$69,680
Zostaw prośbę
TekceTekce
Condo 4 pokoi w Wichit, Tajlandia
Condo 4 pokoi
Wichit, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
Zostaw prośbę
Condo 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 7
Boutique condominium in Bang TaoProjekt ten znajduje się w jednym z najbardziej popularnych …
$503,043
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Wichit, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Wichit, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$195,590
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Wichit, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Wichit, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Liczba kondygnacji 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$91,374
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 7
Modern Condo between Surin and Bang Tao The new project is located between the two most …
$165,737
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 7
Modern Condo between Surin and Bang Tao The new project is located between the two most …
$230,453
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 7
Boutique condominium in Bang TaoProjekt ten znajduje się w jednym z najbardziej popularnych …
$219,720
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 7
Boutique condominium in Bang TaoProjekt ten znajduje się w jednym z najbardziej popularnych …
$280,432
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$308,912
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Kathu, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (okoł…
$117,088
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się