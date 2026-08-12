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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Phuket
69
Choeng Thale
4600
Rawai
1450
Si Sunthon
809
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10 086 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
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Dom 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom z 3 sypialniami w Talanga w super cenie - 4.75 mln baht!Na sprzedaż nowoczes…
$147,395
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Mieszkanie 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
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Mieszkanie 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Silhouette to starannie zaprojektowany, o niskiej gęstości rozwoju mieszkalnego położony zal…
$283,975
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Mieszkanie 1 pokój w Sakhu, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 8
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$167,900
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Willa 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
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Willa 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie nowej, jednopoziomowej willi w nowoczesnym stylu tropikalnym - harmonijne połąc…
$594,450
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UndersunEstate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
UP UP
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/7
Prywatny kurort z widokami na góry, zarządzanie hotelami i koncepcja pet- przyjazne!Projekt …
$172,773
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 8
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$213,805
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 8
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$236,713
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Mieszkanie 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$619,591
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Mieszkanie 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$619,564
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Botanica Hythe Condominium znajduje się w tętniącej życiem okolicy Bang Tao i oferuje harmon…
$327,132
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Mieszkanie 3 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Najważniejsze cechy własności• Lokalizacja: Koh Kaew, Phuket (w pobliżu British Internationa…
$421,031
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Mieszkanie 2 pokoi w Chalong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Cena zadawania pytań: 15.8 mln THBLokalizacja: Chalong, PhuketPrzeżyj spokojne tropikalne ży…
$478,582
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Mieszkanie 4 pokoi w Chalong, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Zapraszamy do kolejnego domu lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych społeczności m…
$269,581
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Mieszkanie 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Ten wspaniały 4-pokojowy basen willa była pierwotnie willą pokazową dla rozwoju - pokazując …
$1,36M
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Mieszkanie 3 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 373 m²
Ten stylowy 3-sypialnia, 3-łazienka nowoczesny basen willa znajduje się w południe - po Cher…
$660,322
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Mieszkanie 4 pokoi w Ban Bang Ku, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Ten pięknie zaprojektowany 4-pokojowy basen willa w Koh Kaew, Phuket oferuje ekspansywny 450…
$1,36M
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Mieszkanie 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 404 m²
Witamy w Mouana. Breeze Mai Khao, ekskluzywny luksusowy basen willi rozwoju stworzony dla ty…
$602,771
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Mieszkanie 4 pokoi w Thep Krasatti, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Thep Krasatti, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 675 m²
Odkryj Punyisa Acacia, przełomowa, luksusowa willa w Phuket w Tajlandii, zaprojektowana prze…
$2,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Cena: 14,990000 THB Własność: Freehold Villa Rozmiar: 315 m2 Powierzchnia: 200 m2 Sypialnie:…
$454,047
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Dom 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 556 m²
Liczba kondygnacji 1
kod 202607161151Ekstra nowoczesna willa z przepięknym widokiem, znajduje się w jednym z najb…
$2,36M
VAT
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Dmd consulting
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Mieszkanie 10 pokojów w Ban Bang Thao, Tajlandia
Mieszkanie 10 pokojów
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 10
Powierzchnia 2 969 m²
Perched atop Surin Wzgórze w prestiżowej prywatnej posiadłości, Phu Prana Villa oferuje niez…
$10,21M
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Experience Elevated Living at The Standard Residences Phuket Bang TaoOdkryj nowy punkt odnie…
$664,260
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Mieszkanie 6 pokojów w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 000 m²
Luksusowa willa w Kamala, PhuketOdkryj wyjątkową luksusową willę bilardową na sprzedaż w pre…
$2,42M
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Mieszkanie 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 176 m²
Prywatny Standalone Willa basenowa w jednym z najbardziej pożądanych obszarów mieszkalnych P…
$908,700
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Mieszkanie 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 414 m²
Ta nowo wybudowana 4-sypialnia, 5-łazienka z basenem willa w prestiżowej Botanica Modern Lof…
$908,700
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Mieszkanie 2 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Doświadcz nowoczesnego tropikalnego życia w tej marki - nowej prywatnej willi basen znajduje…
$378,625
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Mieszkanie 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Mono Champaca to ekskluzywna willa w spokojnej okolicy Thep Krasattri, Phuket, oferująca kol…
$544,917
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Mieszkanie 6 pokojów w Chalong, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 588 m²
Zapraszamy do luksusowej willi w pobliżu Zatoki Chalong, gdzie luksus spotyka naturę w dosko…
$1,04M
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Mieszkanie 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 445 m²
Odkryj Annara Residences, ekskluzywną kolekcję dziewięciu luksusowych willi basenowych w spo…
$1,27M
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Mieszkanie 8 pokojów w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 8 pokojów
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 4 000 m²
Doświadcz jednej z najbardziej niezwykłych rezydencji Phuket nad morzem, gdzie współczesna a…
$34,86M
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Typy nieruchomości w Phuket.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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