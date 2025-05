Willa Hightone Seaview Villas and Garden

Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *

Nadaje się do:

Idealnie nadaje się dla rezydentów długoterminowych i wakacjonistów z dużymi rodzinami poszukujących harmonijnej mieszanki komfortowe i przyjazne dla środowiska życia w luksusowym otoczeniu.

O lokalizacji:

Lokalizacja Hightone Seaview Villas and Garden w Karon, Phuket, zaledwie 1 km od Karon Beach, zapewnia szybki dostęp do głównych miejsc turystycznych i plaż regionu przy zachowaniu odosobnienia i prywatności.

O projekcie:

Hightone Seaview Villas and Garden oferuje 11 przestronnych willi od 350 do 600 m kw., z 3-5 sypialniami. W willach znajduje się budynek - w meblach, inteligentny system TV, szerokopasmowy internet i built- w głośnikach. Architektura i projekt każdego domu podkreślają otwartą przestrzeń i wspaniałe widoki na morze.

Ułatwienia:

Klub, recepcja, drogi wewnętrzne, oświetlenie autonomiczne, nadzór wideo, fitness, ogród, basen.

Atrakcyjność inwestycji:

Hightone Seaview Villas and Garden znajduje się w popularnej okolicy turystycznej na wzgórzu z panoramicznym widokiem na morze. Jego wysoka popularność na rynku wynajmu, ze względu na swoją prestiżową lokalizację, doskonałe widoki i łatwy dostęp do plaży i obszarów turystycznych, sprawia, że ten projekt jest doskonałą okazją do długoterminowych inwestycji.

Najlepsze 3 funkcje:

Niesamowite panoramiczne widoki na morze z każdego domu. Lokalizacja w pobliżu plaży Karon i obszarów turystycznych. Bezpieczeństwo i komfort życia z bezpieczeństwem i systemami autonomicznymi.

