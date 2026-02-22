Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Ko Kaeo
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Ko Kaeo, Tajlandia

wille
62
4 obiekty total found
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 832 m²
ISL6722 Pierwszy na świecie apartament trzypoziomowy z własną mariną.Korzyści:Obiekt Waterf…
$2,78M
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
KOH22146 Wprowadzając niezwykłą okazję do życia rodzinnego wśród oszałamiających krajobrazó…
$1,48M
Zostaw prośbę
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 829 m²
KOH3900 High Standart Royal Villa z 23-metrowym prywatnym jachtem. Położony u podnóża każde…
$6,28M
Zostaw prośbę
OneOne
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 748 m²
ISL4884 U stóp majestatycznej Royal Villa, twój prywatny 23M jacht beckons. Jesteś tylko ki…
$6,86M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ko Kaeo, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się