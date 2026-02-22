Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Ko Kaeo, Tajlandia

Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 486 m²
KOH22046 Luksusowe 5BR / 6Bath Villa z prywatnym basenemZanurz się w rozkoszy z tej pięknej…
$1,01M
Zostaw prośbę
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
ISL6485 Willa znajduje się na wschodnim wybrzeżu Phuket, z dala od tłumów turystycznych i t…
$4,68M
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
KOH22217 Dom w sercu Koh Kaew Lokalizacja: Koh Kaew: W doskonałej lokalizacji, oferując spok…
$429,253
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
TAL5874 Ten dom znajduje się w centrum Phuket w cichej i stosunkowo nierozwiniętej części w…
$532,787
Zostaw prośbę
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 450 m²
TAL5941 Przestronny dom w tropikalnym raju Phuket jest marzeniem wielu ludzi. Ta oferta moż…
$914,121
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 332 m²
KOH22045 Elegancki i przestronny 4BR / 5Bath Villa:Wejdź w świat luksusu z tej skrupulatnie…
$740,153
Zostaw prośbę
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 832 m²
ISL6722 Pierwszy na świecie apartament trzypoziomowy z własną mariną.Korzyści:Obiekt Waterf…
$2,78M
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
KOH22146 Wprowadzając niezwykłą okazję do życia rodzinnego wśród oszałamiających krajobrazó…
$1,48M
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
KOH22044 Doświadcz luksusu życia w jego najlepszych w tej oszałamiającej 3-sypialni, 4-łazi…
$629,447
Zostaw prośbę
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 829 m²
KOH3900 High Standart Royal Villa z 23-metrowym prywatnym jachtem. Położony u podnóża każde…
$6,28M
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
KOH22221 W tętniącym życiem sercu Ko Kaeo, ten znakomity dom jednoosobowy oferuje niezrówna…
$302,067
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 420 m²
KOH7344 Zapraszamy do tej luksusowej nowej willi w tętniącej życiem dzielnicy Phuket Koh Ka…
$4,10M
Zostaw prośbę
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 748 m²
ISL4884 U stóp majestatycznej Royal Villa, twój prywatny 23M jacht beckons. Jesteś tylko ki…
$6,86M
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 320 m²
TAL5871 Willa ta znajduje się w centrum Phuket w cichej i stosunkowo nierozwiniętej części …
$830,893
Zostaw prośbę
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
KOH22688 Ten pięknie zaprojektowany dom z trzema sypialniami łączy komfort, funkcjonalność …
$395,381
Zostaw prośbę
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 283 m²
ISL7192 Ten dom jest zarejestrowany pod tajską nazwą firmy. Składa się z:Dwa piętra4 sypial…
$794,913
Zostaw prośbę

