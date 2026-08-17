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Mieszkania na sprzedaż w Tarragones, Hiszpania

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Salou
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8 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$552,962
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Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$557,509
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Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$685,997
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$691,637
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Mieszkanie 2 pokoi w Far, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Far, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament w miejscowości Salou na Costa Dorada. Powierzchnia całkowita wynosi 90 metrów kwa…
$366,002
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Mieszkanie 3 pokoi w Far, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Far, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Apartment- duplex w mieście Salou na Costa Dorada. Powierzchnia całkowita wynosi 170 metrów …
$482,193
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Roda de Bera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Roda de Bera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały loft - Seasonette na sprzedaż w Roda de Barà ( Costa Dorada, Tarragona ). Jest ume…
$134,338
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Mieszkanie 3 pokoi w Creixell, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Creixell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament na pierwszym piętrze w urbanizacji La Barça w mieście Roda de Bara. Powierzchnia …
$239,354
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Typy nieruchomości w Tarragones.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Tarragones, Hiszpania

z Widok na morze
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