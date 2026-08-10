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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
16
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23 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/4
Ikoniczny, gotowy penthouse z widokiem na morze, rozległym tarasem i tropikalnymi ogrodami, …
$785,961
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Piętro 4/4
Luksusowy penthouse z ogromnym tarasem, niesamowitym widokiem na morze i wspólnym basenem, p…
$1,74M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
Olśniewająco umeblowany, gotowy penthouse z prywatnym basenem i tarasem na dachu, położony w…
$1,58M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowo Wybudowane Apartamenty w Luksusowym Kompleksie Blisko Centrum Marbelli Apartamenty znaj…
$1,33M
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Nieruchomości w Pożądanej Okolicy 1 km od Plaży w Marbelli w Hiszpanii Te wyjątko…
$1,41M
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,40M
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Penthouse 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Apartament w Kompleksie z Basenami w Sercu Natury we Wschodniej Marbelli Marbella to jeden z…
$966,708
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 587 m²
Piętro 2/3
Luksusowy apartament na parterze przy plaży z prywatnym ogrodem, dużym tarasem, spa i piękny…
$4,99M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/3
Wspaniały penthouse bliźniaków z zachwycającym widokiem na morze, tarasem na dachu i światow…
$1,47M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny, gotowy do zamieszkania penthouse z tarasem na dachu i zachwycającym widokiem na…
$1,35M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości w Stylu Śródziemnomorskim w Pełni Wykończone z Wspaniałym Widokiem na Morze w …
$615,119
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 757 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej Klasy Apartamenty z Przestronnymi Tarasami przy Golden Mile w Marbelli Ta nowa inwe…
$6,18M
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Penthouse 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$895,987
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$3,41M
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$957,103
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Golfowe w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Marbelli Apartamenty znajdują s…
$1,63M
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Stylowe nieruchomości blisko udogodnień w Marbelli Nieruchomości znajdują się w kompleksie w…
$995,101
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 130 m²
Nowoczesne, Nowo Wybudowane Apartamenty w Jednym z Najbardziej Ekskluzywnych Regionów Golfow…
$4,22M
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, wysokiej klasy penthouse w ekskluzywnym budynku z siłownią, krytym basenem i wido…
$2,80M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Zachwycające Apartamenty Blisko Plaży w San Pedro de Alcántara, Marbella Ta inwestycja zloka…
$1,48M
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Penthouse 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,39M
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Nieruchomości w Pożądanej Okolicy 1 km od Plaży w Marbelli w Hiszpanii Te wyjątko…
$1,76M
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Penthouse w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Penthouse
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Piętro 5/5
¡Excelente ubicación! Áticos modernos con un diseño exquisito 10 minut w Puerto Banús, Marbe…
$1,01M
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Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
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