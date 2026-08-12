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Hotele na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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2 obiekty total found
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol w Marbella, Hiszpania
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Hiszpania
Pokoje 24
Powierzchnia 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million! w Benajarafe, Hiszpania
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million!
Benajarafe, Hiszpania
Pokoje 14
Powierzchnia 1 200 m²
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5…
$3,65M
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