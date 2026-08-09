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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lower Emporda, Hiszpania

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7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Sant Sadurni de lHeura, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Sant Sadurni de lHeura, Hiszpania
Exclusive 4 * S kompleks hotelowy składający się z typowego katalońskiego gospodarstwa z res…
$14,42M
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Hotel w Platja dAro, Hiszpania
Hotel
Platja dAro, Hiszpania
Liczba kondygnacji 2
$8,00M
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Nieruchomości komercyjne 350 m² w Llafranc, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 350 m²
Llafranc, Hiszpania
Powierzchnia 350 m²
Stacja serwisowa na dzia ³ ce 1808 m2, z której powsta ³ o 350 m2 (maksymalna powierzchnia z…
$2,50M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 865 m² w la Pera, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 865 m²
la Pera, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 865 m²
Hotel butik w samym sercu Baish Empord w pobliżu miasta Pubol. Średniowieczna Masia zamienił…
$1,15M
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Nieruchomości komercyjne 6 658 m² w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 6 658 m²
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Powierzchnia 6 658 m²
Hotel 4 gwiazdki w mieście Sant Feliu de Guichols na Costa Brava. Położony w odległości spac…
$11,62M
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Nieruchomości komercyjne w Sant Antoni, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Sant Antoni, Hiszpania
Unikalne możliwości inwestycyjne: wielofunkcyjny kompleks handlowy w lokalizacji strategiczn…
$1,74M
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Nieruchomości komercyjne 685 m² w la Bisbal dEmporda, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 685 m²
la Bisbal dEmporda, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 685 m²
Rodzinny hotel w średniowiecznym mieście w pięknym regionie Baix Empord w prowincji Girona. …
$1,03M
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