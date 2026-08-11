Zezwolenie na pobyt w Hiszpania

Hiszpański dokument pobytowy dla nomadów cyfrowych jest przeznaczony dla obywateli spoza UE, którzy pracują zdalnie dla zagranicznej firmy lub świadczą profesjonalne usługi na rzecz zagranicznych klientów.
Przy składaniu wniosku w trakcie legalnego pobytu w Hiszpanii zezwolenie może zostać wydane niezwłocznie na okres do 3 lat. Zakup nieruchomości i inwestycje nie są wymagane.
Program może obejmować małżonka lub partnera, dzieci i rodziców uzależnionych finansowo. Dorośli członkowie rodziny mogą pracować w Hiszpanii bez dodatkowych zezwoleń.
Dokument pobytowy pozwala mieszkać w Hiszpanii, podróżować po obszarze Schengen, korzystać z infrastruktury europejskiej, a następnie, z zastrzeżeniem warunków, ubiegać się o pobyt długoterminowy.