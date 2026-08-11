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Zezwolenie na pobyt w Hiszpania

Hiszpania Hiszpania
Termin odbioru: od 1 miesięcy
Koszty: od
$4,909
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Zezwolenie na pobyt w Hiszpania
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Hiszpański dokument pobytowy dla nomadów cyfrowych jest przeznaczony dla obywateli spoza UE, którzy pracują zdalnie dla zagranicznej firmy lub świadczą profesjonalne usługi na rzecz zagranicznych klientów.

Przy składaniu wniosku w trakcie legalnego pobytu w Hiszpanii zezwolenie może zostać wydane niezwłocznie na okres do 3 lat. Zakup nieruchomości i inwestycje nie są wymagane.

Program może obejmować małżonka lub partnera, dzieci i rodziców uzależnionych finansowo. Dorośli członkowie rodziny mogą pracować w Hiszpanii bez dodatkowych zezwoleń.

Dokument pobytowy pozwala mieszkać w Hiszpanii, podróżować po obszarze Schengen, korzystać z infrastruktury europejskiej, a następnie, z zastrzeżeniem warunków, ubiegać się o pobyt długoterminowy.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 1 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$4,909
Czas trwania
Czas trwania
36 miesięcy
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Zezwolenie na pobyt w Hiszpania
Hiszpania Hiszpania
od
$4,909
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Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
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Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
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Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
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