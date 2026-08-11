Zezwolenie na pobyt w Hiszpania

Informacje o programie imigracyjnym

Hiszpański dokument pobytowy dla nomadów cyfrowych jest przeznaczony dla obywateli spoza UE, którzy pracują zdalnie dla zagranicznej firmy lub świadczą profesjonalne usługi na rzecz zagranicznych klientów.

Przy składaniu wniosku w trakcie legalnego pobytu w Hiszpanii zezwolenie może zostać wydane niezwłocznie na okres do 3 lat. Zakup nieruchomości i inwestycje nie są wymagane.

Program może obejmować małżonka lub partnera, dzieci i rodziców uzależnionych finansowo. Dorośli członkowie rodziny mogą pracować w Hiszpanii bez dodatkowych zezwoleń.

Dokument pobytowy pozwala mieszkać w Hiszpanii, podróżować po obszarze Schengen, korzystać z infrastruktury europejskiej, a następnie, z zastrzeżeniem warunków, ubiegać się o pobyt długoterminowy.