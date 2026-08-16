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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Guardamar del Segura, Hiszpania

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2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 800 m² w Guardamar del Segura, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 800 m²
Guardamar del Segura, Hiszpania
Powierzchnia 800 m²
Kompleks restauracji Premium na Costa Blanca!Guardamar del Segura (prowincja Alicante)Koszt:…
$1,71M
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Nieruchomości komercyjne w Guardamar del Segura, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 1
(RU) Предложение для инвесторов, здание под снос для постройки новых квартир. Участок находи…
$417,886
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