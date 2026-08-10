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Wille nad morzem na sprzedaż w Granada, Hiszpania

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Almunecar
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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Almunecar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Stylowe Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze w La Herradura, Granada La Herradura to urok…
$1,95M
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Parametry nieruchomości w Granada, Hiszpania

z garażem
z Taras
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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