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Domy Szeregowe w górach w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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2 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, basenem społecznościowym obok pola golfowe…
$422 287
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Monforte del Cid, Hiszpania
Szeregowiec
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
New construction of semi-detached houses in Alicante in Monforte del Cid ( Elche ) near the …
$236 858
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Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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