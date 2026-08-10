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Hotele na sprzedaż w Cullera, Hiszpania

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2 obiekty total found
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million! w Cullera, Hiszpania
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million!
Cullera, Hiszpania
Pokoje 35
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 6
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million! We present …
$3,01M
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Hotel 500 m² w Cullera, Hiszpania
Hotel 500 m²
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 19
Powierzchnia 500 m²
HOTEL W SPRZEDAŻY W LOKALIZACJI CULLERA Hotel obejmuje 19 gwiazdek 2 w 2003 r., Zbudowany w…
$849,859
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